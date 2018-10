Wanderin von Sextäter in Wald belästigt

Der Albtraum einer jeden Frau wurde kürzlich für eine 28-Jährige in Innsbruck wahr! Wie die Polizei erst am Montag berichtete, wurde die junge Dame am vergangenen Freitag von einem noch Unbekannten auf einem Wald-Wanderweg sexuell belästigt. Die Suche nach dem Täter verlief bisher negativ.