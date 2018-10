Die Lieblings-Emojis der Österreicher auf YouTube

Der Bericht wurde bei einer Digitalkonferenz in Wien präsentiert. In der ersten Ausgabe hatten Brodnig und ihr Team die österreichische Facebook-Nutzung unter die Lupe genommen. Nun war YouTube aus dem Hause Google an der Reihe. Eingang in die Analyse fanden österreichische Kanäle, die auf Deutsch publizieren - weswegen etwa der Red Bull-Channel nicht im Top-Ranking aufscheint, der mit englischsprachigen Videos auf ein internationales Publikum abziele.