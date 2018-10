„Akustik, Wärme und Kälte müssen im Büro passen“

Design wird wichtiger

Viele Unternehmen wollen heute wie ein Start-Up aussehen. „Aber man braucht ein Konzept, wie ein Büro funktionieren soll“, betont der 32-Jährige. Das Design-Bewusstsein hat in letzter Zeit stark zugenommen. Doch bei all der Moderne, die in die Firmengebäude einzieht, darf nicht vergessen werden: „Arbeite ich in einer offenen Struktur, sind Rückzugsbereiche wichtig. Auch Akustik und Themen wie Wärme und Kälte müssen passen.“