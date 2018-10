Tirol ist seit 16 Jahren Luftsanierungsgebiet

„Die Brennerstrecke ist zweifelsfrei eine Strecke, die unter diesen Bedingungen als ,Anarchiestrecke’ bezeichnet werden muss“, sagt Fritz Gurgiser. Daher sei es bedeutungslos und irreführend, wenn nun so getan wird, dass der Tiroler Landtag zum wiederholten Mal beschließen soll - was er übrigens schon mehrmals getan hat -, dass die Tiroler Landesregierung dies oder das tun müsse. „Oder ihr den Rücken für Verhandlungen stärken, wo es doch gar nichts zu verhandeln gibt. Denn weder in Bayern, Südtirol oder dem Trentino, weder in Berlin, Wien, Rom oder Brüssel ist etwas zu verhandeln, was im Bundesland Tirol nationale gesetzliche und rechtliche Verpflichtung ist“, sagt Gurgiser.