„Fallout 76“: Das offizielle Intro zum Spiel

Am 14. November veröffentlicht Bethesda sein Online-Multiplayer-Rollenspiel „Fallout 76“ für PC, PS4 und Xbox One. Bereits am 23. Oktober können Xbox-One-Besitzer in der Beta das verstrahlte West Virgina erleben, eine Woche später dann auch PS4-Nutzer, wie der Publisher mitteilte. Das offizielle Intro zum Game gibt es schon jetzt zu sehen.