Ehepaar rettete sich samt Hund aus brennendem Haus

In der Nacht auf Montag brach im Keller eines Mehrparteienhauses in Mils ein Brand aus. Die zwei Bewohner des betroffenen Brandobjektes, ein 80-jähriger Mann und eine 76-jährige Frau konnten sich samt ihrem kleinen Hund selbst aus dem Gebäude retten. Der Brand beschränkte sich laut Polizei lediglich auf einen kleinen Bereich in der dortigen Sauna und konnte rasch gelöscht werden.