Durchatmen nach Premierensieg

Lang hat man bei Nachzügler Union Hallein warten müssen. Am Samstag war es aber so weit, gelang im Derby gegen Puch der erste Liga-Sieg seit 140 Tagen. Das Team wahrte damit den Anschluss an den Rest der Liga, Coach Tom Eder sitzt trotz hartnäckiger Ablösegerüchte wieder fest im Sattel. Die rote Laterne trägt nun Bramberg nach dem Heim-3:4 am Sonntagabend gegen Adnet.