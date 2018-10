Fahrradstürze in Innsbruck forderten Verletzte

Um 13.15 Uhr fuhr ein 58-jähriger Einheimischer mit seinem Fahrrad am nördlichen Innradweg in Richtung Osten. Bei der Radunterführung Innbrücke, auf der Höhe des Hauses Mariahilfstraße 4, kam dem Radfahrer ein Pärchen mit Kinderwagen entgegen. „Der Radfahrer erschrack, wollte dem Kinderwagen ausweichen, führte ein hastiges Bremsmanöver durch und stürzte deswegen“, schildert die Polizei. Der Mann wurde erheblich an Kopf und Ellbogen verletzt und in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. An seinem Rad entstand ein leichter Sachschaden. Die Polizei bittet nun um sachdienliche Hinweise an die Verkehrsinspektion Innsbruck unter 059133 - 7591.