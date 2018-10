Wiesenmarkt-Besucher gingen auf Urlauber los

„Die beiden Sankt Veiter urinierten am Samstag gegen 22.45 Uhr gegen eine Hausmauer gegenüber dem Wiesenmarkteingang. Ein zufällig vorbeikommender 49- und ein 72-jähriger deutscher Staatsbürger sprachen die beiden auf ihr widriges Verhalten an. Es kam zu einer Auseinandersetzung, bei der der 72-jährige schwere Kopfverletzungen erlitt und der 49-jähige unbestimmten Grades verletzt wurde“, so ein Polizist.