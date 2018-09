Slowene lieferte sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Weil er in einer 30er-Zone in der Villacher Innenstadt mit knapp 60 Stundenkilometer unterwegs war, wollte eine Polizeistreife am Samstag einen Pkw-Lenker (31) aus Slowenien anhalten. Anstatt den Beamten Folge zu leisten, gab der Mann jedoch Vollgas. Die Verfolgungsjagd endete schließlich in einem Innenhof, wo sich der Angetrunkene zu verstecken versuchte.