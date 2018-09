Sniper schießt in Linz aus Fenster: Vier Verletzte

Zeuge zog angeschossenen Jugendlichen in Telefonzelle

Deshalb griff er gegen 21.30 Uhr nach einem Flobertgewehr seines Freundes, nahm vom Wohnzimmerfenster aus Passanten ins Visier, schoss immer wieder auf Menschen. Er traf eine 23-jährige Joggerin am Bein, bei einem 16-Jährigen durchschlug eine Kugel dessen dicke Daunenjacke und verletzte ihn an der Brust. Ein Augenzeuge zog den angeschossenen Jugendlichen in eine Telefonzelle gegenüber des Hauses des Schützen - worauf der Sniper mehrmals auf die Kabinen schoss, fünf Einschüsse sind sichtbar.