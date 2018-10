Hobbysportler stärkten sich, Fahrräder gestohlen

Ein Selfie am Beginn der Tour, das hat bei den drei Männern bereits Tradition. Doch so fröhlich die Freunde Stunden davor noch in die Kamera lächelten, wurde die gute Laune gegen Abend zerstört. Nach einer ausgedehnten Tour wollten sich Thomas B., Bernhard P. und Ewald P. im Gasthof Gibiser stärken. Ihre teuren Fahrräder stellten die Männer vor dem Lokal ab. Nach etwa einer Stunde verließen die Hobbysportler das Lokal wieder, um nach Hause aufzubrechen. Von ihren Fahrrädern aber fehlte jede Spur. Sofort wurde die Polizei verständigt und eine Fahndung gestartet. Kurze Zeit später entdeckte ein Beamter die drei gesuchten Fahrräder sowie ein weiteres Bike in einem Maisfeld im Ostgebiet von Poppendorf.