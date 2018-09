FPÖ-Chef möchte mehr Fachärzte aufs Land bringen

Niedergelassenen Bereich stärken!

Eine echte Strukturverbesserung sei vor allem im niedergelassenen Bereich notwendig, so Haimbuchner. Denn gerade in Oberösterreich würden die Menschen „bei weitem überdurchschnittlich viel in Spitälern versorgt“. Haimbuchners Ansatzpunkte daher: „Eine Attraktivierung der Ansiedlung von Fachärzten am Land“ und die „Verlagerung von der ambulanten Behandlung in den Krankenhäusern zurück zu den Praktikern und Fachärzten“.