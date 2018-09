Unfallverursacher ließ zwei Verletzte im Stich

Der 24-jährige Lenker aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung war gerade auf der B 38 in Richtung Bad Leonfelden unterwegs, als das Unglück passierte: Bei Schenkenfelden bremste ein vor ihm fahrender Lenker in einem weißen Pkw abrupt ab, um in einen Güterweg einzubiegen. Der junge Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und entschied sich, dem Vordermann auszuweichen. Er verriss seinen Pkw - und krachte mit voller Wucht gegen das Auto einer entgegenkommenden Linzerin (72).