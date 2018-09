So gigantisch kann ein Dachbodenfund sein

Für gewöhnlich erreichen Wespennester etwa die Größe einer menschlichen Hand, erklärt Schädlingsbekämpfer und Experte Christoph Kohsem in einem Puls-4-Beitrag. Was er jedoch auf dem Dachboden eines Einfamilienhauses in Wien entdeckte, überstieg diese Dimensionen bei Weitem. In einer Ecke hatten sich die Wespen - offenbar lange Zeit ungestört - ein gewaltiges Domizil, größer als ein Medizinball, aufgebaut.