Die Matratzen gewinnen: Mit Öko-Handwerk zum Sieg

Seit 1927 werden die Matratzen in St. Michael ob Bleiburg händisch hergestellt. Wie die „Kärntner Krone“ bei der Vorstellung aller nominierten Firmen in der Print-Ausgabe berichtet hat, dreht sich bei Elky alles um Werthaltigkeit - vor allem der Materialien, mit denen die Näherinnen arbeiten. Das überzeugte auch das Publikum am Weißensee, das Chefin Ariane Obertautsch damit zum Sieg und 5000 Euro verhalf. Der Preis der Kärntner Sparkasse ging an die Tischlerei Mandler in Amlach; auch hier zählen Nachhaltigkeit für Mensch und Produkt gleichermaßen.