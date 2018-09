Ein neuer „Reiseführer“ zu den Umwelt-Altlasten

Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hat sich kürzlich in Linz ein Bild von der Sanierung der Kokerei der Voest gemacht, dem bisher größten Altlastensanierungsprojekt in Österreich. Im Gepäck hatte sie einen „Reiseführer“ zu vielen weiteren Altlasten, in Form einer Website namens www.altlasten.gv.at.