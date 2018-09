Bande wollte Bankomat stehlen - floh ohne Beute

Zumindest drei bislang unbekannte Täter versuchten am Donnerstag, in der Zeit zwischen 02 Uhr und 04 Uhr, einen Bankomat eines Bankinstitutes in Mettmach zu stehlen. Die Täter rissen dabei den Bankomat unter Verwendung eines silberfarbigen Pick-Up, vermutlich der Marke Nissan, und Spanngurten aus dem Foyer der Bank.