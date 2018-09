Lenkerin übersah beim Rückwärtsfahren Fußgänger

Eine 58-jährige Villacherin wollte am Mittwoch mit ihrem Pkw in die Zufahrt zu einer Wohnanlage in Villach einbiegen und setzte infolge Gegenverkehrs mit ihrem Auto kurz zurück. Dabei übersah sie einen 82-jährigen Fußgänger, der zu Boden gestoßen und leicht verletzt wurde. Die Lenkerin und Zeugen brachten den Mann ins Landeskrankenhaus Villach.