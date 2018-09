„Vandale“ ärgert Bücherei mit Plastik-Kulleraugen

Mit einer ganz besonders lustigen Art von Vandalismus hat eine Bücherei im US-Bundesstaat Indiana zu kämpfen. Ein Unbekannter klebt Plastikaugen auf Buchumschläge und verleiht ihnen damit ein komisches Erscheinungsbild. Die Bücherei bittet den Scherzkeks auf Facebook solche Streiche zu unterlassen, denn: „Es kann den Umschlag beschädigen und wie in diesem Fall uns in unseren Albträumen verfolgen“, heißt es in dem Posting.