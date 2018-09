Umweltaktivisten schocken mit riesigem Plastikmeer

Mit einer spektakulären Kunstaktion hat der preisgekrönte Wiener Filmregisseur Werner Boote am Mittwoch gemeinsam mit Umweltaktivisten und -bloggern auf das Problem der Plastikflut aufmerksam gemacht: Dazu wurde die Spree in Berlin in einen 500 Quadratmeter großen Teppich aus Kunststoffteilen gehüllt. Nachdem der Filmemacher in die eisigen Fluten gesprungen war, schickte er eine Videobotschaft (siehe Video oben) an die krone.at-Leser.