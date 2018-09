Kinder müssen auf gut Glück Bundesstraße queren

„Unsere Kleinen müssen täglich die stark befahrene Straße queren, um zur Haltestelle zu kommen. Einen Zebrastreifen gibt es nicht. Pkw-Lenker sowie Lastwagenfahrer halten sich nicht an die Höchstgeschwindigkeit - sie rasen oft mit mehr als 70 km/h an den Schülern vorbei“, ist Vater Richard Paulik aus Obere Fellach besorgt, der seine Kinder nie alleine die Straße überqueren lassen würde. Entlang der B86 lauern nämlich auch weitere Gefahrenzonen. „Die Straße ist unübersichtlich und kurvenreich. Beim Überqueren kann ein Kind leicht übersehen werden“, so Villachs Stadträtin Katharina Spannring, die die Gefahrenzone schon mehrmals im Gemeindeamt zur Sprache gebracht hat - jedoch erfolglos. Die Eltern bitten um die Errichtung eines sicheren Schutzweges mit Warnsignalen.