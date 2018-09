Sportler zog Flieger mit Muskelkraft 20 Meter weit

Der ehemalige Jagdkommando-Elitesoldat und Minensucher Franz Müllner (48) aus Salzburg gilt als stärkster Mann Österreichs. Am Dienstag zog er am Fliegerhorst Vogler in Hörsching ein 45 Tonnen schweres Transportflugzeug C130 Hercules mit reiner Muskelkraft binnen 45 Sekunden 20 Meter weit.