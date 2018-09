Mehr Sackerln fürs Gackerl in Linz notwendig

Meisten Probleme an der Donau

Auf Probleme im Bereich der gekennzeichneten Freilaufflächen mit Kindern, Radfahrern, Läufern oder Spaziergängern nachgefragt, gab rund ein Viertel der Linzer Hundehalter an, schon einmal derartiges erlebt zu haben. Die meisten Fälle ereigneten sich auf beiden Seiten der Donau, im Wasserwald und in den Traunauen.