Frontalzusammenstoß in Völs: Zwei Verletzte!

Um kurz nach 16 Uhr lenkte die 39-Jährige aus dem Bezirk Innsbruck-Land ihre Pkw auf der Innsbrucker Straße in Richtung Osten. Im Kreuzungsbereich mit der Landesstraße L11 wollte sie dann in Richtung Westen abbiegen, an dieser Stelle kam es auch zum Frontalzusammenstoß mit dem Fahrzeug der 35-Jährigen.