„Das wird ein Muss-Sieg für uns“

Eineinhalb Jahre währte der Heimlauf in der Liga von Thalgau während des Durchmarschs von der sechsten in die vierte Liga. Seit Sommer ging aber nichts mehr, schaute nur ein 3:1 in Eugendorf heraus. „Wir hatten auch kein Glück, konnten uns nicht selbst belohnen“, klagte Coach Stevic. Das änderte sich am Sonntag gegen Strobl - erster Heimsieg mit 4:2! Mrkonjic traf gleich dreifach (zwei Elfer, ein direkter Corner). „Jetzt sind wir alle erleichtert“, atmete Stevic durch.