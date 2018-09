Handyspielende Kids bringen Obama zur Weißglut

Der Ex-Präsident der USA, Barack Obama, hat es nicht gern, wenn ihm nicht zugehört wird. Schon gar nicht, wenn es sich dabei um eine Gruppe junger Menschen handelt, die lieber am Handy als an seinen Lippen hängen. „Hallo, ich spreche mit euch! Hört gefälligst zu!“, warf er mitten in einer Rede auf einer Veranstaltung der US-Demokraten in Pennsylvania den unaufmerksamen Kids an den Kopf. Die Augen und Ohren waren danach wohl wieder auf ihn und seine Ansprache gerichtet.