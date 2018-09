Mutige Landsleute machen es den Ladendieben schwer

Drei weitere Fälle

Nicht die einzige Heldentat der vergangenen Tage: In Linz stahl ein Georgier (37) in einem Drogeriemarkt Parfums im Wert von 900 Euro, bewarf damit eine Kundin, die ihn dennoch verfolgte, bis die Polizei übernahm und ihn schnappte. Den Alarm ausgelöst hat eine 29-jährige Kosmetik-Diebin in einem Geschäft in Weng/I., auch sie wurde von einer Mitarbeiterin beobachtet und gestellt, konnte zwar zuerst ohne ihre Beute flüchten, aber später mittels Nummerntaferl ausgeforscht werden.