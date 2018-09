Alkolenker prallte mit Auto gegen Betonleitwand

Der 46-jährige Mann aus Wolfsberg fuhr am Samstag gegen 6.30 Uhr in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand mit seinem Pkw auf der Südautobahn (A 2) von Wien kommend in Richtung Klagenfurt. Im einspurigen Baustellenbereich auf Höhe von Twimberg, Gemeinde Bad St. Leonhard, prallte das Auto aus bisher unbekannter Ursache gegen die rechte Leitschiene, stieß anschließend gegen die linksseitige Betonleitwand und kam schwer beschädigt quer zur Richtungsfahrbahn zum Stillstand. Der Lenker erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das Landeskrankenhaus Wolfsberg eingeliefert. Ein beim Lenker durchgeführter Alkotest verlief positiv. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Auf Grund der einspurigen Verkehrsführung war die Richtungsfahrbahn nach Italien von 6.30 bis 6.55 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.