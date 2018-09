Asylwerber von Detektiven bei Diebstahl ertappt

Ein 49-jähriger Asylwerber aus Russland wurde am Freitag in Klagenfurt von einem Detektiv beim Ladendiebstahl ertappt. Auch in seiner Unterkunft im Bezirk Völkermarkt hatte er Markenware gebunkert. Der Mann wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Weitere Erhebungen laufen.