Mit Mountainbike gegen Baum geprallt

Der St. Veiter Schüler (16), der weder einen Helm noch eine geeignete Schutzausrüstung getragen hatte, prallte am Freitag gegen 16 Uhr bei einer Querfahrt auf der Downhillstrecke in Kumitz bei Villach gegen einen Baumstumpf und stürzte schwer. Er musste aufgrund des unwegsamen Geländes mit dem Seil des Rettungshubschraubers RK1 geborgen und in das Landeskrankenhaus Villach geflogen werden.