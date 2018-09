Mit Gleitschirm abgestürzt: schwer verletzt

Der junge Paragleiter (27) aus Ainet hob am Freitag gegen 16 Uhr vom Startplatz in Debant nahe der Bergstation „Steinermandl“ (Skigebiet Zettersfeld) ab. Kurz nach dem Start klappte der Gleitschirm etwa 300 Meter über dem Boden nach vorne zusammen und der Paragleiter trudelte spiralförmig nach unten. In Folge prallte der Aineter mit seinem Gleitschirm auf den Boden. Ein wieterer in der Luft befindlicher Gleitschirmpilot landete daraufhin im Bereich der Absturzstelle, setzte den Notruf ab und leistete bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Der schwer verletzte Mann musste mit dem Rettungshubschrauber C 7 ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt geflogen werden.