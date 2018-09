130 Autos gestohlen: Zwei Ostbanden zerschlagen!

Spektakulärer Erfolg im Kampf gegen die polnische Automafia! Zwei Ostbanden stahlen in Wien 130 Pkw im Wert von 2,1 Millionen Euro, ließen sie dann in der Heimat in einer Höhle ausschlachten und an Hehler weiterverkaufen. Für ihre Coups nutzten sie die neueste Technik. 15 Verdächtige wurden festgenommen.