Neuer Platz: Von Haider bis Guggi

Der Neue Platz soll in Jörg-Haider-Platz umbenannt werden: Mit dieser Idee hat es das kaum noch vorhandene BZÖ immerhin in die Schlagzeilen geschafft. Es ist aber nicht der einzige Vorschlag, der an die Stadt herangetragen wird. Auch der Udo-Jürgens-Flughafen und der Leopold-Guggenberger-Platz sind ein Thema.