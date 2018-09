24-Jähriger drohte eigene Freundin umzubringen

Völlig eskaliert ist ein Streit in der Nacht auf Donnerstag in einer Wohnung in Pörtschach: Ein 24-Jähriger geriet dort während einer Auseinandersetzung mit seiner 37-jährigen Lebensgefährtin derartig in Rage, dass er Gegenstände durch die gemeinsame Wohnung warf und die Frau auch noch mit dem Umbringen bedrohte.