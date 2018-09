Trotz Enttäuschung strahlte Silber wie Gold

Keine Frage. Wenn man so knapp dran ist, schmerzt eine Finalniederlage immer. Aber trotzdem überwog bei der österreichischen Delegation der Stolz auf Silber von Markus Ragginger. Der 19-jährige Walser hatte sich nach perfektem Starttag bei der Junioren-WM in Trnava (Slk) mit Siegen über den Koreaner Kwon, den Kasachen Umayev und den Ungarn Vatzi fürs Finale viel vorgenommen. „Ein direktes Duell zwischen ihm und dem Finnen hat es so auch noch nie gegeben“, wusste Coach Schindler vor dem Finale im Griechisch-Römisch bis 97 Kilo. Der Finne Savolainen („ein Bulle, der immer nach vorn marschiert“) ging aber früh in Führung, brachte nach erfolgreicher Challenge der Österreicher gegen eine Beinarbeit-Strafe ein 5:0 über die Runden.