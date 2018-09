Bad Ischl bewirbt sich um Kulturhauptstadt 2024

Beteiligungsprozess

Schon seit Monaten läuft ein breiter Beteiligungsprozess der Bevölkerung: „Wir haben in die Leute hineingehört“, so Neuhuber. Daraus leiten sich vier Programmlinien ab: Macht und Tradition, Kraft der Gegenkultur, Auswirkungen des (Hyper-)Tourismus und ein Sommerfrische-Aspekt. In den nächsten Wochen sollen konkrete Projekte entwickelt werden: „Der Prozess sorgt für eine Dynamik in der Kulturentwicklung“, sagt Heide. Für die Wirtschaft der Region unabdingbar, um Arbeitsplätze zu entwickeln, Fachkräfte anzuziehen und Bildung zu forcieren.