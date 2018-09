Seit 60 Jahren wird über Ortsumfahrung diskutiert

Wieder einmal gehen in Neuhofen an der Krems (Bezirk Linz-Land) wegen der Ortsumfahrung die Wogen hoch. 1100 Bürger unterzeichneten die Petition gegen die „Sparvariante“ des Landes. Auch SP-Ortschef Günter Engertsberger lehnt das Projekt ab. Er will eine „große Lösung“. Eine Mehrheit im Gemeinderat erscheint unwahrscheinlich.