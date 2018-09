Pussy-Riot-Aktivist nicht mehr in Lebensgefahr

Zur Behandlung nach Berlin gebracht

Wersilow war am Wochenende zur Behandlung nach Berlin geflogen worden und liegt seitdem in der Charité. Am Dienstag vergangener Woche war er in Moskau in eine Klinik gebracht worden, nachdem er nach Angaben seiner Freundin Veronika Nikulschina plötzlich nichts mehr gesehen hatte sowie nicht mehr hatte sprechen und gehen können. Seine Freunde äußerten die Vermutung, dass er vergiftet worden sei.