Pussy-Riot-Aktivist wird nun in Berlin behandelt

Freund des Vaters hat Behandlung außerhalb Russlands angeboten

Die Freundin des Erkrankten, Veronika Nikulschina, hatte am Samstag der Internetzeitung „Meduza“ gesagt, ein Freund von Wersilows Vater, der in einer Berliner Klinik arbeite, solle die Behandlung außerhalb Russlands angeboten haben. Ein befreundeter Produzent war in die Überstellung Wersilows nach Berlin involviert. Er gab gegenüber der Nachrichtenagentur dpa bekannt, dass der Flug in einem Ambulanz-Jet mit dem Kanzleramt und dem Auswärtigen Amt abgestimmt gewesen sei.