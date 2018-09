Forscherkarriere brachte Welserin nach New York!

Auf zwei Studienabschlüsse, fünf Awards und zwölf Publikationen in renommierten Wissenschaftsmagazinen, in denen eine Expertenjury Beiträge erst zulassen muss, bringt es Martina Rangl mit 34 Jahren bereits. Seit Anfang 2017 ist die Welser FH-Absolventin und Biophysikerin als Forscherin in New York tätig.