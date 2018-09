15-jähriger Mopedlenker raste unmittelbar vor Auto

Ein 15-Jähriger aus Neumarkt im Mühlkreis fuhr am 15. September 2018 gegen 17.25 Uhr mit seinem Mofa auf dem Güterweg Langbruck im Gemeindegebiet von Bad Leonfelden in Richtung B 126, übersah die Kreuzung und fuhr ohne Anzuhalten in die B 126 ein. Als ein 40-jähriger Pkw-Lenker aus Rechberg (Bezirk Perg), der auf der B 126 in Richtung Bad Leonfelden fuhr, bemerkte, dass der Mofalenker von rechts ohne anzuhalten auf die B 126 einfuhr, versuchte er noch nach links auszuweichen.