Beim Rauchen fünf Meter in Lichtschacht gestürzt

Per Seilwinde geborgen

Helfer der Rettung mussten für die Erstversorgung per Leiter zu der verletzten Frau hinabsteigen. Danach kam ein Spineboard zum Einsatz, auf dem die Verunglückte gebettet wurde. Aufgrund der Enge vor Ort musste die Patientin im Anschluss per Schleifkorbtrage und Seilwinde aus dem Schacht gehoben werden. Die Einsatzkräfte wurden dabei auch von Helfern der Berufsfeuerwehr unterstützt, berichtete die Wiener Berufsrettung am Samstagnachmittag.