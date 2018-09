Tapfere Supermarktkunden überwältigen Räuberin

Eine 31-Jährige ist Freitagnachmittag beim Versuch, einen Supermarkt in der Klosterneuburger Straße in Wien-Brigittenau auszurauben, von Kunden überwältigt worden. Obwohl die schwarz gekleidete und maskierte Frau ein Küchenmesser mit 18 Zentimeter langer Klinge hatte, stoppten die Einkäufer den Überfall. Verletzt wurde nur die Frau selbst, sie trug leichte Schnittverletzungen an einer Hand davon.