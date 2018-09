Hund terrorisiert ganze Siedlung: mehrere Bisse

Die Bewohner einer Siedlung in Villach-Völkendorf leben in Angst vor zwei Hunden, die schon seit Mai für Ärger sorgen. Tagsüber, wenn die beiden stundenlang allein sind, hört man meist lautstarkes Gekläffe. Und werden sie ins Freie gelassen, beißen sie zu. Drei Hunde und ein Nachbar sind dadurch bereits verletzt worden. Die Wohnungsgenossenschaft will die Hunde jetzt „delogieren“.