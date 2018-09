Klagsdrohung im Seenstreit: Eigentümer wehren sich

Freie Seezugänge: „Es ist fünf vor zwölf!“

Für die Naturfreunde, die sich vehement für einen generellen Widmungsstopp, den Rückkauf von Seegrundstücken, den „Rückbau von Betonklötzen, die nicht im Einklang mit öffentlichem Interesse sind“, einsetzen, ist es fünf vor zwölf. Es gebe Versuche, den freien Seezugang in Egg am Faaker See zu schließen. In Velden stehe das Gemeindebad zum Verkauf. Wie es mit dem Kropfitschbad in Krumpendorf weitergehe, sei unklar. „Es müssen alle raumplanerischen Instrumente ausgeschöpft werden, um öffentliches Interesse zu schützen. Zudem bedarf es einer weiteren gesetzlichen Regelung, um die Sünden der Vergangenheit zu beseitigen“, sagt Philipp Liesnig.