Russen wollten Schweizer Labor ausspionieren

Zwei russische Staatsbürger sind bei einem Spionageversuch in der Schweiz aufgeflogen und in den Niederlanden verhaftet worden. Der Schweizer Nachrichtendienst NDB bestätigte am Freitag die „Planung von illegalen Aktionen gegen eine kritische Schweizer Infrastruktur“. Dabei handelt es sich Medienberichten zufolge um das staatliche Chemielabor Spiez. Es war sowohl nach dem Giftanschlag auf den ehemaligen Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter im März in Großbritannien als auch bei der Untersuchung von Giftgasproben aus Syrien im Einsatz.