Mutmaßliche Gift-Attentäter geben Unschuldslämmer

Die beiden Russen, erst am Mittwoch von Putins Behörden aufgespürt, reisten nach eigener Darstellung als Touristen nach Großbritannien. Freunde hätten ihnen empfohlen, „die wunderschöne Stadt“ Salisbury zu besuchen und sich „die bekannte Kathedrale anzuschauen“, beteuerten Alexander Petrow und Ruslan Boschirow in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview des kremlnahen Senders RT.