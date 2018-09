Oberösterreich zahlt 2019 mehr Schulden zurück

Auch der Landeshaushalt 2019 wird ein „Nullschuldenbudget“, kündigt Stelzer als Landesfinanzreferent an. Er will sogar mehr Schulden zurückzahlen als heuer, wo per Saldo 67 Millionen Euro getilgt werden. Dreistellig wird der Krediteabbau zwar nicht, aber es soll ein weiterer Schritt zur Verringerung des früher angehäuften Schuldenbergs von 3 Milliarden Euro sein.