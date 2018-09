Trio attackierte 2 Linzer Pärchen mit Aschenbecher

Um 2.23 Uhr früh spielte sich der Angriff bei einem Pizza-Imbiss in der Passage an der Bethlehemstraße ab. Das Trio pöbelte zwei einheimische Paare an, die am Tisch daneben Platz genommen hatte und zettelten eine Prügelei an. Aschenbecher und Fäuste flogen. Zwei Opfer blieben schwer verletzt zurück.